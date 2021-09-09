بالصور.. اختتام فعاليات بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة

2021/09/09 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، اليوم الخميس، اختتام بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة على ضفاف الأنهر.وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة اختتمت فعالياتها بمشاركة 23 نادياً من مختلف اندية العراق"، لافتاً إلى أن "البطولة شاركت فيها ثلاث فئات عمرية وهي الناشئين والشباب والمتقدمين".وأضاف كبيان، أن "البطولة تعتبر من ضمن المنهاج السنوي للاتحاد والتي تنطلق بمشاركة اغلب اندية العراق"، مشيراً إلى أن "الاتحاد يطمح لتطوير اللعبة والتعاقد مع مدرب اجنبي لخدمة المنتخبات العراقية".ولفت إلى أن "نتائج البطولة توزعت بين ثلاثة أندية وهي الشرطة والجيش والحشد الشعبي".

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