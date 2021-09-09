الدفاع المدني لمن يعرقل سير عجلاته: ماذا لو كان الحريق في دارك؟

2021/09/09 | 20:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخي المواطن، عجلة الإطفاء تحمل أثقالاً متمثلة بالماء ومواد ومعدات الإطفاء، ويصعب معها المناورة .

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