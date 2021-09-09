المستشار مشرق عباس يكشف تفاصيل جديدة عن ’خلية سيدة الخضراء’

2021/09/09 | 20:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تفاصيل جديدة عن "خلية سيدة الخضراء"، مؤكداً وقوف شخصيات سياسية كبيرة، وراءها.

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وقال عباس خلال حوار خاص أجراه معه الزميل هارون رشيد، تابعه "ناس" (9 أيلول 2021)، إنه "لا علاقة لمستشاري رئيس الحكومة بمجموعة (سيدة الخضراء)، رغم أن بعض الأطراف حاولت أن تلصق الاتهامات بمكتب الكاظمي وبي أنا شخصيا".

وأضاف أن "القضاء العراقي فضح الخلية بعد كشفها وتبين أن سياسيين كبار هم المسؤولون عليها، والمتورطون كانوا في فترة ما، أصحاب سلطة مؤثرة، ولكن لجأوا إلى مثل هذا النوع من الألاعيب".

وتابع، "الخلية تنتمي لمجموعة سياسيين حاولوا الإيحاء بأنهم قريبون من مكتب الكاظمي، لكن ومن خلال الرصد الفني تبين أيضا انها قريبة من المنطقة الخضراء"، مشيراً أنه "تم التوصل إلى أن هذه الخلية تبث من بيت سياسي كبير جداً وكان يشغل منصباً سيادياً - كانوا ينوون استخدام هذه القضية للتسقيط خلال الانتخابات".

وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن "هذه الحكومة تمتلك مصداقية عالية ومحاولة هذه المجموعة الصاق موقع الكتروني ليس إلا محاولة لاستثمار مصداقية حكومة الكاظمي لحصد متابعين ومواقف وإثارة الرأي العام..



والهدف الأهم لهم هو خلق اضطراب بين السلطات من خلال مهاجمة سلطة معينة".

وفي إشارة للجهة المسؤولة عن "سيدة الخضراء"، أوضح عباس أن "هذا السياسي ومن معه يقولون لقوى سياسية أن الخلية مرتبطة بمكتب الكاظمي لالصاق التهمة بمكتب رئيس الحكومة"، مؤكداً أن "القضية أصبحت في القضاء الآن وهناك اعترافات وأدلة مثبتة ومقتنيات فنية كالحواسيب وغيرها ونحن لا نتدخل في عمل القضاء - ننتظر التحقيقات ونتائجها".

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