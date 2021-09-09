مئتا أجنبي غادروا كابول في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأمريكي

2021/09/09 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنصر أمن قطري يقف إلى جانب طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية جاثمة في مطار كابول، الخميس 9 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب وكيل كوسر كابول (أ ف ب) – غادر مئتا أجنبي بينهم أميركيون العاصمة الأفغانية كابول عبر مطارها الدولي الخميس، في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأميركي في 30 آب/أغسطس.[…]

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