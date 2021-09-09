2021/09/09 | 20:35 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة الحالية تسلمت العديد من ملفات الفساد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة ملفات فساد 3 مؤسسات حكومية للجهات المعنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة ملفات فساد 3 مؤسسات حكومية للجهات المعنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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