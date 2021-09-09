الأخرس .. قصة قصيرة لناظم علاوي

2021/09/09 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة قصيرة الأخرس ناظم علاوي سنين مُثقلة تغلِّف روحي وهي تخنقُ الرغبة في ذاتي؛ تلك الرغبة المنُحدِرة من أعماق عقلي، المشبّعة بالحلم.! الحلم الذي ينسكبُ من فقدان صوتي.! ذلك الصمت الذي تَسربَل بكياني والذي أخذ ينثال قطرات من الرغبة المكبوتة إلى الحياة في دمي، حتى تشكّل في أعماق روحي، غُربة، أخذَتُ أألفُ ألوانها، صَداها في […]

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