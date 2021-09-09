2021/09/09 | 20:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kHXWybsEEow

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصف إيراني تركي في كردستان ورئيس الوزراء يبحث مع ماكينزي اتمام الانسحاب .. في نشرة الثامنة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصف إيراني تركي في كردستان ورئيس الوزراء يبحث مع ماكينزي اتمام الانسحاب .. في نشرة الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).