متظاهر يرفض تبرع سياسي عراقي كبير وناشطون يهبون لنجدته

2021/09/09 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع مواطنون من محافظة النجف، مبلغ علاج متظاهر خلال يومين فقط، بعد ان أصيب بالشلل أثناء الاحتجاجات الشعبية عام 2019، ورفض تبرع سياسيين لعلاجه.

ويعاني "كميل قاسم" من إصابة بليغة شلت حركته أثناء مواجهات مع القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول 2019.

وجاب مجموعة من الناشطين العراقيين شوارع النجف لجمع مبلغ العلاج، بعد أن أطلقوا حملة "أنقذوا كميل قاسم" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى حملة متنقلة في شوارع المحافظة.

واحتفى أصدقاء قاسم بمقطع فيديو بث على فيسبوك، بعد أن تمكنوا من جمع مبلغ علاجه، بفضل الحملة التي أطلقوها تضامنا مع صديقهم.

بجهود من قبل القائمين على الحملة مجموعة من المتظاهرين ، وغيرة المتبرعين أهالي #الشطرة محافظة ذي قار المشهوده ، تم جمع مبلغ اليوم الاول من حملة الالف دينار الإنسانية ( #مليون_و١٠٠ الف )، #وغدا الساعة ال٤ عصرا الحملة مستمره غدا فقط ، #لانقاذ جريح التظاهرات كميل قاسم pic.twitter.com/Ojoi6Rcx3a

— Noor Khalil (@noorkh2021) September 9, 2021

توثيق وعد الكاظمي

وفي شأن متصل، وثق الشاب وعد العزاوي -الذي أصيب بالشلل إثر إصابته خلال الاحتجاجات، بمقطع فيديو على حسابه في فيسبوك- لقاءه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد بعلاجه.

وأصيب العزاوي بشلل في أطرافه السفلى بسبب تعرضه لإصابة بطلق ناري في منطقة الظهر بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد عام 2019، بعد شهرين على انطلاق الاحتجاجات الشعبية.



وبعد قرابة عامين على إصابته، دعاه الكاظمي مع مجموعة من جرحى الاحتجاجات وتعهد بعلاجهم.

وقال الناشط بمنشور على صفحته بفيسبوك "مكتب رئيس الوزراء اتصلوا به من أجل لقاء الكاظمي، من أجل الحصول على منحة علاجية يقدر مبلغها بـ 150 ألف دولار".



ودعا المتظاهر الشاب أصدقاءه إلى دعمه من أجل علاجه.

وكان الكاظمي التقى أمس عددا من جرحى المظاهرات في القصر الحكومي بالعاصمة، وأكد في تصريحات خلال اللقاء "خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات وأصبحنا جميعاً في وضع لا نحسد عليه".

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض تشريع قانون تعويض جرحى وضحايا الاحتجاجات الشعبية.



وأضاف "كإنسان عراقي أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره، يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم"، وفقا لموقع "الجزيرة نت".

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