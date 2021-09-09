2021/09/09 | 20:55 - المصدر: عين العراق

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الخميس 9 سبتمبر 2021 | 08:29 مساءً | عدد القراءات : 27

درجال يزف نبأ سار للجماهير العراقية

أعلن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الخميس، قرب انتهاء الحظر الكروي على الملاعب العراقية، فيما وجه دعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لزيارة العراق.

وذكر درجال، في بيان تلقته “عين العراق نيوز ”، أن “لقائه الاخير مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن ابراهيم، في قطر، أثناء مباراة العراق وإيران، تم خلاله طرح قضية رفع الحظر عن الملاعب العراقية”.

وأضاف أن “العراق بات جاهزاً لاستقبال المباريات الدولية على أرضه والكثير من الملاعب ستفتتح خلال هذا العام”، موضحاً أن انفانتيو وسلمان أكدا على “إرسال لجنة من الاتحادين نهاية شهر أيلول الحالي، إلى العراق لرفع تقرير نهائي عن رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية”.

وقدم وزير الشباب والرياضة، وفقاً للبيان دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لزيارة العراق خلال حفل افتتاح ملعب المدينة الدولي الذي يسع لـ32 ألف متفرج في العاصمة بغداد”.

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