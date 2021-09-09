2021/09/09 | 21:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xdeJmavckxc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).