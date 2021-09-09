2021/09/09 | 21:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعرض لرائحة البخور مع تحاشي الاستنشاق المباشر، وبقدر معقول، لا ضرر فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياك واستنشاق البخور.. تحذير طبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياك واستنشاق البخور.. تحذير طبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).