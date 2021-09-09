ناشطون معتقلون في سجون اقليم كوردستان يتحدثون لـNRT عن معاناتهم.. وحقوق الانسان تحذر

2021/09/09 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اربعة من سجناء منطقة بادينان في محافظة دهوك، اضرابهم المفتوح عن الطعام منذ الاسبوع الماضي، اثر نقلهم من سجن الاسايش العامة (الامن) الى سجن اصلاح الكبار في مدينة اربيل ، فيما تحذر هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان من خطر يهدد حياة المسجونين الاربعة.

وقال "اياز كريم" احد معتقلي بادينان في اتصال هاتفي مع NRT، اليوم (9 ايلول 2021)، ان "المسجونين الاربعة بدؤوا منذ الاسبوع الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام، وبدأت اوضاعهم تسوء بصورة اكثر".

واضاف كريم، ان "مسؤولي السجن رفضوا كل طلباتهم من اجل بقائهم معا في زنزانة واحدة، حيث تم تفريقهم".

من جهتها اعلنت رئيسة هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان، منى يعقوب، ان "المسجونين وضعوا في زنزانات ضيقة مزدحمة، مما يمثل خطرا على حياتهم وخاصة مع تفشي وباء كورونا.

جدير بالذكر ان السلطات الامنية في اربيل تحتجز منذ اكثر من 9 اشهر، عددا من ناشطي منطقة بادينان في محافظة دهوك موجهة اليهم عددا من التهم، وقد صدر حكم قضائي من قبل محكمة اربيل بسجنهم لـ 6 سنوات، ورغم الاحتجاجات الواسعة والانتقادات والطعون الموجهة للحكم، فقد اعلنت محكمة التمييز تأييدها للقرار رافضة جميع الطعون.

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