الأسطول الخامس الأمريكي يشكل أول قوة من نوعها.. ما هدفها ونطاق عملها؟

2021/09/09 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن الأسطول الخامس الأمريكي قوة جديدة تحمل الرقم 59، هدفها دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي بسرعة نطاق العمليات البحرية للأسطول.

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