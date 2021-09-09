العمليات المشتركة تتحدث عن آخر تطورات الانسحاب الأميركي

2021/09/09 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، تلقيها أي طلب من واشنطن حول بقاء القوات الأميركية في العراق، مؤكداً وجود عمليات انسحاب كبيرة تجري تنفيذاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي.

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وقال المتحدث باسم تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 أيلول 2021)، إن "اللجنة العراقية - الامريكية المشتركة بدأت بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي"، لافتا الى أن "آخر موعد لبقاء القوات الاميركية القتالية في العراق سيكون 31 كانون الاول المقبل وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وبشأن تقديم طلب أميركي ببقاء القوات القتالية أكد الخفاجي أن "الجانب العراقي لم يتلق طلبا من اميركا ببقاء قواتها القتالية في العراق"، مبينا أن "التعاون بين البلدين سيكون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وهنالك عمل مستمر مع واشن في مقاتلة داعش عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والامنية، وقد تحتاج القوات الامنية الى جهد جوي يمكن طلبه من واشنطن".

وأشار إلى أن "القوات الاميركية بدأت بالانسحاب بأعداد كبيرة تنفيذا لمخرجات الحوار الاستراتيجي"، مؤكداً أن "الامريكان لا يمتلكون معسكرات أو مراكز سوى جزءا بسيطا في قاعدة عين الاسد والتي تدار حاليا بقيادة عراقية، بالاضافة الى قاعدة الحرير والتي تشغل القوات الاميركية جزءا بسيطا منها أيضا والجزء الاكبر تحت قيادة قوات البيشمركة في اقليم كردستان".

وأضاف، أن "عدد الخبراء الذين تحتاجهم الحكومة سيتعمد على رأي المؤسسات الامنية وما تحتاجه من امكانيات وقدرات لتدريب القوات الامنية".

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