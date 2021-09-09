الوليد بن طلال يبيع نصف ثروته لبيل غيستس.. كم تبلغ قيمتها؟

2021/09/09 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

باع رجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال، نصف ثروته الى المليادير الأميركي بيل جيتس والتي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

وذكر مركز الاعلام الرقمي في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم): "في صفقة قُدّرت قيمتها بـ10 مليارات دولار باع الأمير الوليد بن طلال نصف ملكيته في فنادق ومنتجعات Four Seasons ".

وأضاف ان "طلال باع تلك الثروة الى الملياردير الأمريكي بيل جيتس".

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