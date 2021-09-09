محافظة عراقية توضح بشأن وجود إصابة بمرض

2021/09/09 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت دائرة صحة الديوانية، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا بشأن حقيقة تسجيل إصابة بـ"الجمرة الخبيثة" في المحافظة.

وقال مدير الصحة العامة في محافظة الديوانية مكي بريبل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "جميع المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة الديوانية لم تسجل اي حالة اصابة بالجمرة الخبيثة ".

ودعا بريبل الى "عدم تصديق مايُنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتأكد من المعلومة قبل تصديقها او اعادة نشرها"، مطالبا المواطنين الذين لديهم معلومات بخصوص حالة اصابة او الاشتباه بالإصابة الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية وابلاغ الجهات الصحية المعنية ".

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