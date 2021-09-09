الشخصية العراقية في نظرية الوردي النقدية ج 4 - عباس علي العلي

2021/09/09 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي عليه يمكن من خلال ما تقدم أن نحدد أسباب الغموض والإضطراب في الشخصية العراقية كنموذج معياري لما يلي:.• الإرث التاريخي الذي لا تستطيع هذه الشخصية أن تخضعه طبيعيا وفقا لما يجري في عالمها الواعي والإرادي، لأن هذا الإرث أساسا يقاوم قوة التجديد لعوامل نشأته أصلا، فالإرث التاريخي هذا أما أنه ديني روحي غير منقط ولا يصلح للتجديد، فهو إرث ميت في الواقع ولكنه يعيش وبقوة في داخل الذات محاطا بعوامل تغذية م ......





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