تنويعات على لحن الصمت العربى - محمد فُتوح

2021/09/09 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح -----------------------------------دائماً كنت أتساءل ، عن لا مبالاة الغالبية فى مجتمعاتنا ، أو عزوفها عن المشاركة الفعلية فى الحياة السياسية .



ومن ناحية أخرى ، نجد أن المجتمع بجميع مؤسساته خاصة الإعلام المقروء ، والمرئى ، والمسموع ، يتنافس فى إبراز ضرورة وأهمية هذه المشاركة للرجال والنساء والشباب .



كلام كثير يُقال دائما ، عن دلالات المشاركة فى تجديد مسار الحياة السياسية ، فـ " صوت المواط ......





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