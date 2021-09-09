انخفاض ملموس لدرجات الحرارة في العراق ابتداء من هذا اليوم

2021/09/09 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة اليوم، (9 ايلول 2021)، ان "كتلة هوائية معتدلة الحرارة تبدأ بالتأثير في اجواء مدن البلاد، تسبب انخفاضا ملموسا بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت 11/9/2021".

وأوضح، "ستسجل درجات الحرارة مادون الاربعين نهارا في مدن وسط وغرب وشمال البلاد ومنها العاصمة بغداد، وتستمر على ذلك طوال الاسبوع تقريبا مع ارتفاع طفيف احيانا.



اما مدن الجنوب فتسجل اعلى من الاربعين مئوية بقليل".

وأضاف، "ايضا التوقعات تشير الى نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية هذا اليوم واليومين المقبلين لتصل هباتها الى مابين 40-60 كم بالساعة في كافة المدن عدا شمال البلاد، مما يسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية في غرب وجنوب غرب البلاد والانبار".

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