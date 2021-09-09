2021/09/09 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، الخميس، إن باكستان "لا تستطيع تحمل عدم الاستقرار في أفغانستان"، وفك الارتباط مع طالبان "ليس خيارًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن الباكستاني: إسلام أباد لن تتحمل عدم استقرار أفغانستان.. وفك الارتباط بطالبان ليس خيارًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن الباكستاني: إسلام أباد لن تتحمل عدم استقرار أفغانستان.. وفك الارتباط بطالبان ليس خيارًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).