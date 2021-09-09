2021/09/09 | 22:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UYJnW-nfdTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو فريق تعزيز الصحة في وزارة الصحة د. يمامة زهير ضيف حصاد الرشيد حول الموقف الوبائي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو فريق تعزيز الصحة في وزارة الصحة د. يمامة زهير ضيف حصاد الرشيد حول الموقف الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).