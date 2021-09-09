اضافة 6 دول لقائمة البلدان المحظور على الوافدين منها دخول الاتحاد الاوربي

2021/09/09 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شطب الاتحاد الأوروبي 6 دول من قائمة البلدان التي يسمح للقادمين منها بدخول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمجلس الأوروبي اليوم الخميس، أن الاتحاد شطب ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبروناي واليابان وصربيا من قائمة الدول التي ترفع عنها جميع قيود السفر، وقرر إضافة الأوروغواي على قائمة الدول المسموح للوافدين منها بالدخول.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن قراراته في هذا المجال مبنية على التقييمات للوضع الوبائي في الدول ووتائر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فيها.

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