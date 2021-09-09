جيل ضحايا 11 سبتمبر (2)

2021/09/09 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي حوالي 3000 شخص حتفهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، من بينهم مائة تقريبا كانوا آباءً لأطفالٍ لم يولدوا بعد.نتابع في هذا الوثائقي "جيل ضحايا الحادي عشر من سبتمبر"، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لتفجير برجي التجارة، حياةَ عددٍ من هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، حيث نتتبع خطاهم حتى مرحلة البلوغ.

ومن خلال أعينهم، تمتزج القصص الفردية الحميمة، بشكل جريء ومبتكر، مع عملية استكشافٍ أوسع لِما آلت إليه الولايات المتحدة – ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا – منذ عام 2001.

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