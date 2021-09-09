2021/09/09 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف التنمية الدولي يوقع مذكرة التفاهم الاولى من نوعها مع وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع الرياضة وتوفير الفرص للشباب بجهود مباركة وحثيثة من قبل معالي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي، تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأولى من نوعها..



مصرف التنمية الدولي يوقع مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب والرياضة المركز الخبري الوطني.

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