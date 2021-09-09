2021/09/09 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ipom9qF2qE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصريا.. الكشف عن أهداف لقاء الكاظمي وماكينزي في بغداد حول مهام القوات الامريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصريا.. الكشف عن أهداف لقاء الكاظمي وماكينزي في بغداد حول مهام القوات الامريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).