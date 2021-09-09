2021/09/09 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف التنمية الدولي ،اليوم الخميس، توقيع مذكرة التفاهم الاولى من نوعها مع وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع الرياضة وتوفير الفرص للشباب.وقال المكتب الإعلامي لمصرف التنمية الدولي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأولى من نوعها..



مصرف التنمية الدولي يوقع مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب لدعم قطاع الرياضة وتوفير الفرص للشباب المركز الخبري الوطني.

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