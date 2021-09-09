تعليق جديد من درجال بعد خسارة المنتخب أمام إيران في جولة كأس العالم

2021/09/09 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الخميس، إن المهمة القادمة للمنتخب الوطني العراقي في جولة كأس العالم صعبة لكنها ليست بالمستحيلة.

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وذكر درجال في تدوينة تابعها "ناس"، (9 أيلول 2021)، "نؤكد ان نتيجة مباراة العراق وايران مخيبة للآمال، وان الجميع يتحمل المسؤولية ولن يلام شخص دون اخر، والاخطاء الفردية للاعبين ساهمت بالخسارة، ولا ننكر امكانية الفريق الخصم، وعلينا الوقوف مع منتخبنا الوطني في كل الظروف، والخسارة لا تعني نهاية المطاف وامامنا مباريات مهمة، وقادرون على التعويض".

وشدد درجال على ان "المهمة القادمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وسنبذل كل ما بوسعنا حتى يتأهل المنتخب الى نهائيات كأس العالم".

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