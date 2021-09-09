"عدس وحمص مجروش".. التجارة تعلن البدء بتسليم السلة الغذائية الثانية

2021/09/09 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت مصادر في وزارة التجارة، اليوم الخميس، البدء بعملية توزيع السلة الغذائية الثانية من قبل الوكلاء التابعين الى الوزارة بعد اكتمال جميع مفرداتها.

وقالت المصادر لوكالة (بغداد اليوم)، أن "السلة الغذائية الثانية تضمنت العدس والحمص المجروش ضمن بقوليات الوجبة الثانية بالإضافة إلى المواد التي تم توزيعها في السلة الغذائية الأولى وهي الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم والرز البسمتي".

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