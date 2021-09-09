2021/09/09 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة قاتمة ولا تبشر بالخير.لم أتخيل أن بايدن الذي دغدغ مشاعر الناخبين العرب والمسلمين إبان منافسته ترامب بحديث نبوي شريف، أن نحيي الذكرى العشرين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وقد عادت طالبان إلى الحكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأي.. بشار جرار يكتب عن الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر: تمر وأسى لا ينسى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأي.. بشار جرار يكتب عن الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر: تمر وأسى لا ينسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).