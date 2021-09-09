الكشف عن سبب وفاة رجل أعمال مصري مشهور

2021/09/09 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري الكبير الراحل محمود العربي، أنه توفي بعد 4 أشهر من المعاناة الطبية، وأنه كان محجوزا في المستشفى نتيجة لأمراض الشيخوخة.

ونفى المصدر في تصريحات لـ”الوطن”، أن يكون العربي أصيب بكورونا قبل وفاته، مؤكدا أن الراحل كان يعاني من أمراض الشيخوخة المعروفة فقط.

ويعد محمود العربي واحدا من كبار رجال الأعمال في مصر، وبدأ حياته مكافحا في قرى المنوفية، حتى استطاع أن يبني إمبراطورية كبيرة في مجال التكنولوجيا وخاصة صناعة الأجهزة الكهربائية، ما مكنه من امتلاك العديد من المصانع التي يعمل بها ما يزيد على 43 ألف عامل.

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