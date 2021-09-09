فيسبوك يطرح نظارات ذكية.. تعرف عليها وعلى سعرها

2021/09/09 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة فيسبوك، الخميس، أول نظارات ذكية من صنعها، بالشراكة مع "راي بان" الرائدة في المجال.

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