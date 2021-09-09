2021/09/09 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q0l-a0m_EYk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة - عماد باجلان - مهما اختلفت الكتل السياسية فأنها ستعود للتفاهم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة - عماد باجلان - مهما اختلفت الكتل السياسية فأنها ستعود للتفاهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).