2021/09/09 | 23:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت استخبارات الداخلية، الخميس، من تحرير مختطف بعد اشتباك مع الخاطفين في محافظة صلاح الدين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (9 أيلول 2021)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تحرير مختطف في منطقة قصر العاشق شمال غربي سامراء بعد أن قامت ثلاثة عناصر إرهابية باختطافه من منطقة الجزيرة في قضاء سامراء، تمت عملية تحرير المختطف بأقل من ٢٤ساعة بعد اشتباك مع هذه العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار ومازال البحث مستمر عنهم لينالوا جزاءهم العادل، حيث تم تسلم المختطف الى ذويه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الداخلية تحرر مختطفاً بعد الاشتباك مع خاطفيه شمال سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الداخلية تحرر مختطفاً بعد الاشتباك مع خاطفيه شمال سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).