الكاظمي يوجّه بزيادة التأشيرات الممنوحة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)

2021/09/09 | 23:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر.وتأتي هذه الزيادة مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي […]

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