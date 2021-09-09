2021/09/09 | 23:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة العمليات العراقية: الولايات المتحدة لم تطلب بقاء قواتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/09 | 23:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات العراقية: الولايات المتحدة لم تطلب بقاء قواتها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات العراقية: الولايات المتحدة لم تطلب بقاء قواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).