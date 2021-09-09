2021/09/09 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل الاتحاد الوطني الكوردستاني، الخميس، قوات امنية بالقرب من قناة ان ار تي بسبب الانباء التي تم نشرها عن دخول تلك القوات الى بعض الشركات في محافظة السليمانية.

واستولت القوات الامنية على المعدات والكاميرات التابعة لموظفي قناة ان ار تي.

ان قناة ان ار تي تحمل مسؤولية حياة موظفيها على عاتق القوات الامنية المتواجدة قرب القناة.

واقتحمت قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس عددا من الشركات ومصفى للنفط في السليمانية وتم الاعتداء على 5 حراس تابعين للمصفى مما ادى إلى جرحهم.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكوردستاني يرسل عناصر امنية الى قناة NRT) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكوردستاني يرسل عناصر امنية الى قناة NRT) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).