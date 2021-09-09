إدارة بايدن تقاضي تكساس بسبب قانون حظر الإجهاض

2021/09/10 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الإدارة الأميركية، الخميس، دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، في محاولة لمنع تطبيق قانون جديد يحظر الإجهاض في الولاية بشكل شبه كامل، ما صعد مخاوف الديمقراطيين من وضع قانون الحق بالإجهاض الذي تم إقراره قبل 50 عاما في خطر.

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