جلسة حوارية تستضيف السفير الباكستاني تخرج بتوصيات مهمة

2021/09/10 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستضافت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جلسة حوار استراتيجي بحضور سفير باكستان أحمد أمجد علي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، استضافت جلسة حوار استراتيجي في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس 9 أيلول 2021، وبحضور سفير جمهورية باكستان الإسلامية أحمد أمجد علي، وسفير جمهورية العراق لدى إسلام آباد، حامد عباس لفته، وافتتح الجلسة مستشار الشؤون الاستراتيجية سعيد الجياشي، نيابةً عن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور مجموعة من المختصين والمسؤولين والباحثين المعنيين بالشأن الاستراتيجي".وأضافت أن "الجلسة الحوارية تضمنت استعراض المصالح المشتركة بين العراق وباكستان قدمها السفير الباكستاني، ومجالات التعاون الحالية قدمها السفير العراقي في إسلام آباد، كما تناولت الجلسة مساحة العمل المشتركة وتحليل التحديات والمستجدات بعد المتغيرات التي حصلت في افغانستان والتاثيرات المباشرة وغير المباشرة على العراق والمنطقة". وتابعت: "وكذلك تم بيان أهم مجالات التعاون الواعدة بين العراق وباكستان في التعليم والأمن والسياحة والزيارات الدينية والنفط والطاقة والاستثمار والتدريب عالي المستوى، وأهمية الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين وما ينعكس من مصالح مشتركة واهتمام الحكومة الباكستانية بأهمية العراق ودوره الإقليمي والدولي وطرحت أسئلة مهمة من الحضور وتم إجابتها بوضوح تام".وأكد السفير الباكستاني، بحسب البيان، "اهتمام حكومة بلاده بمكافحة الإسلاموفوبيا وتأثيرها على الرأي العام العالمي".

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