وزير الدفاع ينعى قائداً عسكرياً توفي إثر مرض عضال

2021/09/10 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى وزير الدفاع جمعة عناد، الخميس، قيادياً في الحشد توفي إثر مرض عضال.

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وقال الوزير في تدوينة تابعها "ناس"، (9 أيلول 2021)، "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الشيخ المجاهد عشم سبهان الخلف آمر لواء 51 حشد شعبي إلى جوار الرفيق الاعلى آثر مرض عضال الم به في احدى مستشفيات أربيل صباح الخميس التاسع من شهر ايلول الجاري مستذكراً مواقفه الوطنية والإجتماعية والإنسانية المشرفة في ميادين النصر والبطولة وفي رحاب السلم".

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