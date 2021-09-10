2021/09/10 | 00:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن استهداف إيران مواقع للبيشمركة بإقليم كردستان العراق بـ6 طائرات مسيّرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/10 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن استهداف إيران مواقع للبيشمركة بإقليم كردستان العراق بـ6 طائرات مسيّرات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن استهداف إيران مواقع للبيشمركة بإقليم كردستان العراق بـ6 طائرات مسيّرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).