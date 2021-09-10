الاعرجي يتحدث عن الفصائل المسلحة واستهداف القوات الاجنبية في العراق

2021/09/10 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الخميس، بشأن الهدنة مع الفصائل المسلحة في العراق.

وقال الأعرجي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (9 ايلول 2021)، ان "الهدنة مع الفصائل على مرحلتين الأولى لغاية الانتخابات والثانية لحين تاريخ 31 كانون الأول".

وبين، ان "الهدنة مع الفصائل لا تشمل استهداف ارتال التحالف الدولي".

من جانب اخر، ذكر الاعرجي انه "من غير المقبول أن تبقى سنجار بيد من لا يمثلون الدولة العراقية".

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