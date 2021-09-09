على طريق إنهاء الحظر.. وفد من الفيفا والاتحاد الآسيوي إلى العراق

2021/09/10 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الاتحادين الدولي والآسيوي، السويسري جاني إنفانتينو والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم أكدا رغبتيهما الحضور إلى بغداد في وقت لاحق من العام الحالي.

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