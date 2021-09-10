2021/09/10 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _mHzV5cnn6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خفض توريد الغاز الإيراني يكبد العراق خسارة 5 ألاف ميغا واط | تقرير: براء سلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خفض توريد الغاز الإيراني يكبد العراق خسارة 5 ألاف ميغا واط | تقرير: براء سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).