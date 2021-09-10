2021/09/10 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، "أقلية من الأميركيين" بمنع البلاد من تخطي أزمة كورونا، كاشفا أنه سيوقع "أمر رئاسي يلزم الموظفين الفدراليين بالحصول على اللقاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتهم "أقلية من الأميركيين" بمنع البلاد من تخطي أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتهم "أقلية من الأميركيين" بمنع البلاد من تخطي أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).