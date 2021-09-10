شاهد بالفيديو.. صفوان قصي: صيغة الاتفاق العراقي الإيراني حول الكهرباء لم تكن عادلة

2021/09/10 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8XlVvzumHI4

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