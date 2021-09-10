2021/09/10 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس بين اياد شفا عمرو وعزيز عمان، ميدالية واعتذار البطل اياد، "يا باي"لقد حظيت اخبار فوز الشاب اياد شلبي ابن مدينة شفاعمرو بميداليتين ذهبيتين في اولمبياد طوكيو لذوي القدرات المحدودة، بأصداء ايجابية لافته في الاعلام العبري والاعلام العربي على حد سواء.



ويعدّ هذا المديح المضاعف في حياتنا، مؤشرًا لغرابة الحدث أو لكونه "شاذا"؛ ويعكس، في واقعنا المركب، اشكالية تتخطى تبعاتها شؤون الشخص نفسه او حت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين اياد شفاعمرو وعزيز عمان ، ميدالية واعتذار - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين اياد شفاعمرو وعزيز عمان ، ميدالية واعتذار - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).