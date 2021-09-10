رئيس الحكومة يوجه بمضاعفة التأشيرات السياحية من الدول الإسلامية للعراق

2021/09/10 | 01:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن مضاعفة التأشيرات السياحية للبلاد.وأوضح الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "تويتر"، في تغريدة، يوم الخميس، أن الكاظمي وجه بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يزعمون …

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