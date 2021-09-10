نضال حسن.. سفّاح

2021/09/10 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نضال حسن، إرهابي متطرف قتل 13 شخصا في قاعدة "فورت هود" العسكرية الأميركية، في 2009، كتب رسالة يهنئ فيها طالبان لسيطرتها على أفغانستان، بينما ينتظر تطبيق حكم الإعدام الصادر بحقه.

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