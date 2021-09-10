وسط التركيز على السعوديين.. تقرير يرصد دور متطرفين مصريين بهجمات سبتمبر

2021/09/10 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر الكثير من الأميركيين إلى السعودية على أنها الدولة الأكثر ارتباطا بهجمات 11 من سبتمبر، بسبب جنسية زعيم القاعدة أسامة بن لادن، غير أن ذلك يحجب دور الكثير من المصريين في الهجمات التي هزت الولايات المتحدة الأميركية.

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