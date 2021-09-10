حريق يلتهم مول سيتي في النجف ويذيب عدة محال (صور)

2021/09/10 | 02:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

التهم حريق ضخم، اليوم الجمعة، مول سيتي في محافظة النجف مخلفاً آثاراً مادية كبيرة.

وتظهر صور حصلت عليها (بغداد اليوم) حجم الدمار الذي سببه الحريق.

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